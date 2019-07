“Ele ensinou delicadeza ao Brasil”. As reações à morte de João Gilberto

A cantora brasileira Gal Costa reagiu este sábado à morte do músico brasileiro João Gilberto aos 88 anos: “João ensinou-me tudo. Sou cantora por causa dele. Mudou para sempre a música do mundo. Ele ensinou delicadeza ao Brasil, trouxe a modernidade. É uma perda irreparável. Eu, pessoalmente, sentirei saudade do homem que teve uma influência decisiva no meu canto”, disse a artista ao Folha de São Paulo após recordar que Chega de Saudade, o álbum lançado pelo cantor em 1959, foi o primeiro disco que comprou.

Também Roberto Menescal, artista da mesma geração de João Gilberto, lamentou a morte do colega que, a seu ver, “definiu uma nova maneira de fazer música brasileira”: “Numa época em que tudo era cantado com força, com seu modo de cantar para dentro João abriu possibilidades para muitos que só seriam compositores. Chico Buarque e Caetano Veloso só puderam ser cantores por causa dele”, comentou o cantor.

Caetano Veloso está em Portugal para uma série de espetáculos ao lado dos filhos. Em entrevista à RTP, o artista brasileiro diz-se arrebatado pela morte do artista que o influenciou e inspirou no início da carreira musical.

“Acabei de saber que o João morreu, para mim isso é importante de mais, toma conta da minha cabeça inteira. João é para mim o maior artista brasileiro, sob todos os pontos de vista, não só na música popular, para mim, na história da minha vida, é o maior artista do mundo. Ele foi muito mais que uma inspiração, foi uma revelação”, disse ele em Lisboa antes de embarcar para os Açores.

Fafá de Belém reagiu à morte de João Gilberto enquanto dava um concerto no Festival de Inverno de Campos do Jordão: “Dedico essa apresentação a um homem que é o pai da Bossa Nova. Vamos dedicar as músicas dessa apresentação a ele que morreu hoje, mas que deixou um legado. Ele fez a bossa nova ser reconhecia no mundo inteiro”, recordou a cantora.

Em entrevista à Globo News, o músico Charles Gavin acredita que João Gilberto deixou “um legado insubstituível”: “Nos últimos anos, as pessoas se apegaram a ele ser uma pessoa introspectiva, excêntrica, mas ele é um dos artistas mais extraordinários da sua geração. Ele inventou a batida da bossa nova. A música brasileira tem este marco com João Gilberto, que traduziu muito bem em seu violão as mudanças estéticas brasileiras — uma passagem do samba canção para a bossa nova”. E termina: “O violão de João Gilberto não é um violão, é uma orquestra”.

Daniela Mercury escolheu o Instagram para chorar a morte de João Gilberto: “‘Vai minha Tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser’. Um génio que revolucionou para sempre a música popular brasileira. João criou a Bossa Nova e me influenciou imensamente. Um dia ele me disse que eu era de sua família. E sou mesmo. Ele ensinou todos nós a cantar da forma mais bela do mundo. Vá em paz, mestre”, escreveu a artista.

Maria Bethânia também deixou uma mensagem sobre João Gilberto nessa rede social: “Luto. A cultura brasileira perde hoje uma personalidade lendária, o pai da Bossa Nova, João Gilberto. Todo e total respeito e reverência a essa entidade da música brasileira. Descanse em paz, João Gilberto”, desejou a cantora.

Também Rita Lee explicou, numa mensagem enviada ao Globo, o impacto que João Gilberto teve na sua vida profissional: “João Gilberto me ensinou que eu era uma roqueira com voz de bossanoveira, Jamais vou me esquecer como ele foi generoso comigo, me convidando a participar de um especial na Globo. Um beijo e saudade”.

Marcos Valle, cantor, instrumentista, compositor e produtor, recordou no Facebook que nunca conheceu João Gilberto pessoalmente mas que partilhou com ele “40 mágicos minutos”: “Nunca o conheci pessoalmente, mas nem consigo disfarçar o impacto que João Gilberto causou na minha vida. Quer dizer, não o conheci pessoalmente, mas falei com ele por telefone por 40 mágicos minutos, onde ele me pediu se poderia cantar para mim algumas das minhas canções. E assim foi por tantos, mas ao mesmo tempo, tão poucos minutos, que fiquei a ouvi-lo cantando, Samba de Verão, Gente, Preciso Aprender a Ser Só”.

Fora do mundo musical, também os atores começam agora a reagir à morte de João Gilberto. Bruna Lombardi é exemplo disso: “João Gilberto mudou a música e trouxe uma nova identidade para o nosso país. Ele foi a grande fonte, grande inspiração e transformação do nosso ritmo e da maneira como o Brasil passou a ser visto pelo mundo. Com ele uma nova delicadeza e elegância fizeram da bossa nova o ritmo mais imitado no mundo”, comentou a atriz numa publicação no Facebook.

Ruy Castro, que deu uma entrevista ao Observador sobre a biografia de João Gilberto, já recordou o cantor num comentário à Band News: “É claro, a batida do violão chamou muita atenção quando apareceu, mas acho que foi só a senha, o passaporte para crescer com ele tudo o que tinha acumulado de conhecimento de música brasileira. João Gilberto não foi apenas o inventor da bossa nova, foi o grande portador de uma herança cultural brasileira. Ele conhecia tudo o que se tinha feitos dos anos 30 aos anos 60”.

Toquinho também conversou com a Band News sobre o artista: “A célula mais importante da tradução da música brasileira. João Gilberto foi o grande transformador. Caetano Veloso tem uma frase dele que eu cito sempre que diz: “Ninguém com tão pouco transformou tanto”. E João Gilberto foi o grande inovador, o divisor de águas. Nós crescemos musicalmente, nascemos musicalmente porque ele existiu como essa figura maravilhosa. Gostando ou não do João Gilberto, ele tinha uma importância absurda na música brasileira e principalmente na bossa nova. A bossa nova é uma pessoa só e é o João Gilberto”.

