Esta é a foto oficial do batizado de Archie, filho de Harry e Meghan Markle

Já foram publicadas nas redes sociais as fotografias oficiais do batizado de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho de Harry e de Meghan Markle. A cerimónia aconteceu na capela privada do Castelo de Windsor na presença dos avós e dos tios, mas sem a rainha Isabel II, que faltou ao evento por ter outros compromissos marcados para esta data. O bebé vestiu uma réplica feita à mão do vestido de batismo que tem sido usado por todos os bebés reais nos últimos 11 anos.

O fato original foi encomendado pela Rainha Vitória em 1841 para o batismo da filha mais velha. Foi utilizado por todas as crianças reais até 2004. Depois disso, a rainha Isabel II pediu que se cosesse um vestido precisamente igual ao original para que este último não se degradasse e ficasse preservado. Ambos são feitos de laço de Honiton — um tipo de renda tradicionalmente britânico — forrado com cetim branco.

A fotografia de família foi captada por Chris Allerton a convite dos Duque e Duquesa de Sussex na Sala-de-Estar Verde do Palácio de Buckingham. Meghan Markle surge vestida de branco ao lado do marido com o bebé Archie ao colo. Ao lado da duquesa está a cunhada Kate Middleton, enquanto Camila, Duquesa da Cornualha, posou ao lado do enteado. Atrás do caldeirão onde Harry e Meghan Markle posaram com o filho estão o príncipe Carlos, a mãe da duquesa (Doria Ragland), as tias maternas de Harry (Jane Fellowes e Sarah McCorquodale) e William.

Também foi publicada uma segunda fotografia só com Archie e os pais. A imagem monocromática também foi tirada por Chris Allerton, ainda durante a cerimónia de batismo, no Jardim Rosa do Castelo de Windsor. O estilo da fotografia assemelha-se a outra publicada quando Meghan Markle saiu do hospital onde deu a luz e se juntou à mãe, avó do bebé, e aos reis britânicos, bisavós de Archie.

Ao contrário do que aconteceu com os filhos de William, os jornalistas não foram autorizados a fotografar a chegada da família real à capela, uma vez que a cerimónia foi mais privada. Quando George, Charlotte e Louis foram batizados, as câmaras puderam filmar os herdeiros ao trono, William e Kate Middleton, a chegar à igreja para o batizado dos filhos. Apesar das críticas tecidas a Harry e Meghan Markle por manterem o filho longe das lentes dos fotógrafos, os filhos deste casal podem viver mais afastados do mediatismo: Archie é o sétimo na linha de herdeiros ao trono, o que torna muito improvável que venha a ser rei.

