IP3 cortado no sentido Coimbra/Viseu devido a colisão com três feridos graves

O IP3 estava às 9h30 cortado no sentido Coimbra/Viseu na sequência de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros que causou cinco feridos, três dos quais graves, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Viseu disse à Lusa que a colisão ocorreu às 7h48 no IP3 junto à localidade de Cagido, no concelho de Santa Comba Dão, no sentido Coimbra/Viseu.

O acidente causou cinco feridos, três dos quais graves, que foram transportados ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Às 9h30, o IP3 estava cortado para remoção das viaturas acidentadas e limpeza de via.

O trânsito, segundo o CDOS de Viseu, está a ser desviado para as Estradas Nacionais 228 (liga o IP3 a Mortágua) e 234 (Mira e Santa Comba Dão).

Às 9h30, estavam no local 42 operacionais, com o apoio de 16 viaturas.

