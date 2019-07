Jaguar aposta nos eléctricos e produzidos no UK

A Jaguar entrou com cautela no universo dos veículos eléctricos, começando por propor apenas o I-Pace, produzido pelos austríacos da Magna. Mas esta entrada de mansinho foi muito bem recebida pelos potenciais clientes, revelando interesse no único eléctrico da casa que ultrapassa a maioria dos outros modelos com motor de combustão. Daí que o fabricante britânico tenha anunciado a estratégia de electrificação para os próximos anos.

Sabe-se agora que o próximo EV será o topo de gama XJ, a elegante berlina de tamanho “familiar” que se prepara para abraçar a nova tecnologia. A base para o XJ será o mesmo chassi que já serve o I-Pace, segundo afirmou o grupo Jaguar Land Rover (JLR), o que permite finalmente algumas sinergias, desde que seja a própria marca a responsável pela produção.

Outra das novidades é que serão as instalações que a marca possui no Reino Unido a garantir a fabricação, mais precisamente em Castle Bromwich, que será convertida para a produção de veículos a bateria. Sempre sobre a arquitectura Modular Longitudinal Arquitecture Platform.

Segundo o CEO da marca, Ralf Speth, a Jaguar “está decidida a produzir a próxima geração de veículos com zero emissões em Inglaterra”, avançando ainda que “vai igualmente ser criada uma fábrica de baterias e outra dedicada a motorizações eléctricas nas Midlands”. Sendo que, em relações às motorizações, já foi assinado um acordo com a BMW, visando uma considerável redução de custos.

