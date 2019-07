Jerónimo diz que PCP não calará crítica ao PS

O secretário-geral do PCP disse que o seu partido não calará a crítica ao PS e acusou os socialistas de andarem “de braço dado com o PSD e o CDS”, naquilo que é “estruturalmente uma política de direita”.

Estas questões do direito do trabalho são uma zona de fronteira entre a esquerda e a direita e o PS encosta-se à direita para aprovar aquilo que vai prejudicar os trabalhadores”, disse Jerónimo de Sousa, durante um convívio regional do PCP em Estarreja, no distrito de Aveiro.