João Sousa, o Conquistador: português vence maratona com Evans, faz (mais) história e vai defrontar Nadal

Foi um jogo desgastante em termos físicos, com um encontro que durou mais de quatro horas e que fechou um dia onde jogaram também Rafael Nadal e Roger Federer. Foi um jogo desgastante em termos mentais, com sucessivas quebras de serviço de ambas as partes e grande variação de resultados em todos os sets. Foi sobretudo um jogo que ficará para a história: aos 30 anos, João Sousa mostrou a melhor versão do Conquistador e qualificou-se pela primeira vez na carreira para os oitavos de Wimbledon, onde terá agora pela frente o espanhol que surge como terceiro cabeça de série do torneio.

Depois da derrota por 6-4 num primeiro set onde Daniel Evans fez prevalecer o break alcançado logo no início da partida, o português conseguiu alterar o rumo do encontro logo no parcial seguinte com uma quebra do serviço do inglês que se viria a revelar determinante para o triunfo por 6-4 que igualou as contas nesta terceira eliminatória com a mesma duração (48 minutos). No set seguinte, o mais disputado até então, Sousa voltou a conseguir sair por cima com um break na altura certa que lhe deu a vitória por 7-5, antes do britânico levar todas as decisões para o quinto e último parcial com novo 6-4. No quinto e decisivo set, Sousa começou pior, recuperou e fechou da melhor forma aquele que foi um dos maiores triunfos da carreira (6-4).

Em atualização

Continuar a ler