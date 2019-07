Juventus anuncia contratação de ex-leão Demiral

O defesa Merih Demiral, que passou pelo Sporting, assinou um contrato de cinco temporadas com a Juventus, anunciou esta sexta-feira a equipa campeã italiana de futebol, que pagou 18 milhões de euros pelo passe do turco.

“A Juventus comunica que chegou a acordo com o Sassuolo para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Marih Demiral, por 18 milhões de euros, pagos em quatro prestações”, lê-se no comunicado da Juventus.

Demiral, de 21 anos, fez a fase inicial da sua formação no Fenerbahçe, transferindo-se para o Alcanenense em 2016/17, época em que passou a jogar pelo Sporting.

Na última temporada, Demiral jogou pelos turcos do Alanyaspor, antes de se mudar para o Sassuolo.

