Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo no Fundão, Castelo Branco

Mais de uma centena de bombeiros, apoiados por dois meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou este sábado, pelas 14h40, no Fundão, no distrito de Castelo Branco, segundo informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

“Os trabalhos de combate estão a decorrer favoravelmente e não há pontos sensíveis”, avançou fonte dos Bombeiros Voluntários do Fundão, em declarações à agência Lusa, cerca das 16h00.

O incêndio em curso, que lavra numa zona de mato, deflagrou este sábado, às 14h37, na localidade de Póvoa Palhaça, no concelho do Fundão, de acordo com a informação da ANPC, disponibilizada na página de internet.

Pelas 16h00, o fogo estava a ser combatido por 122 operacionais, auxiliados por 29 meios terrestres e dois meios aéreos, refere a Proteção Civil.

