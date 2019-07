Morreu o músico brasileiro João Gilberto. Tinha 88 anos

Morreu o cantor e compositor brasileiro João Gilberto, confirmou o filho, João Marcelo Gilberto, nas redes sociais. Tinha 88 anos. Era considerado um dos pais da bossa nova graças a álbuns como “Chega de saudade” (1959), “O amor, o sorriso e a flor” (1960) e “João Gilberto” de 1961. Em 2015, a Rolling Stone Brasil considerou-o o segundo melhor músico de todos os tempos — ultrapassado apenas por Tom Jobim.

Na mensagem publicada no Facebook, Marcelo Gilberto escreve: “O meu pai morreu. A luta dele foi nobre, tentou manter a dignidade à luz da perda de sua soberania. Agradeço à minha família (meu lado da família) por estar lá para ele, e Gustavo por ser um amigo de verdade para nós, e cuidar dele como um de nós. Por fim, gostaria de agradecer a Maria do Céu por estar ao seu lado até o final. Ela era sua verdadeira amiga e companheira”.

João Gilberto Pereira de Oliveira nasceu em Juazeiro, estado brasileiro da Bahia, mas vivia no Rio de Janeiro, onde agora morreu, desde 1950 quando começou a carreira musical na banda Garotos da Lua — de onde foi despedido por faltar constantemente aos compromissos. O sucesso que lhe é reconhecido só chegaria já no final da década quando acompanhou com violão — instrumento que viria a tornar-se num símbolo para o músico — a cantora Elizete nas canções “Chega de Saudade” e “Outra Vez”, que são consideradas das primeiras criações de bossa nova.

Em 1958, João Gilberto lança um álbum que incluía a “Chega de Saudade” e a bossa nova inaugura-se verdadeiramente como um género próprio da cultura brasileira. A criação de João Gilberto conquista os ouvidos do público mais jovem — em que se incluíam Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque ou Roberto Carlos, todos considerados atualmente dos músicos mais importantes do Brasil. Graças a esse sucesso, que começou em São Paulo e se espalhou depois por todo o país, João Gilberto passou a ser reconhecido como um dos melhores músicos brasileiros de todos os tempos.

Os álbuns mais icónicos de João Gilberto já não estão à venda desde 1987, ano em que a EMI, que tinha posse das obras da Odeon, lançou, sem autorização do músico, os álbuns “Chega de saudade”, “O amor, o sorriso e a flor” e “João Gilberto”. Além disso, a empresa também alterou a sonoridade das canções e a ordem com que eram apresentadas nos discos. João Gilberto abriu um processo por danos morais e materiais. E os três álbuns nunca mais voltaram às bancas.

De acordo com o Globo, depois do fracasso no Rio de Janeiro, João Gilberto procurou sucesso em Porto Alegre, Diamantina e novamente na cidade natal. Regressaria ao Rio de Janeiro depois disso, para ficar com a irmã. Durante os seis meses em que viveu com ela, conta o Globo, “não saiu de casa, pouco falou, dia e noite abraçado ao violão” à procura de um estilo que o pudesse lançar no mercado. Foi assim que encontrou a bossa nova.

Tudo aconteceu quando João Gilberto tinha 26 anos e começou a influenciar “toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores”, descreveu Tom Jobim. A bossa nova não era apenas mais um traço da identidade brasileira: foi também um escancarar de portas da cultura brasileira para o mundo. João Gilberto trabalha no Brasil, mas também concretiza projetos nos Estados Unidos, um pouco por toda a Europa, México, Canadá, Alemanha e Japão, enumera o Globo.

Os projetos nos Estados Unidos eram muito vincados — tanto que chegou a morar por lá. Aliás, o filho que anunciou a morte do músico este sábado vive nos Estados Unidos e confessa, através do Facebook, que fala em português mas não se atreve em escrever na língua do pai. João Gilberto tem mais dois filho além de Marcelo Gilberto: Bebel e Luísa. Mas estava judicialmente interdito pela filha desde 2017 por causa de problemas financeiros do artista.

