Tiago Monteiro lamenta corrida estragada por Tarquini em Vila Real

O português Tiago Monteiro (Honda) lamentou que o italiano Gabriele Tarquini (Hyundai) lhe tenha “estragado a corrida” empurrando-o contra o muro num “regresso fantástico ao Circuito Internacional de Vila Real”.

O piloto português foi prejudicado por uma falha numa travagem do piloto italiano de 57 anos, vencedor da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em 2018, caindo de nono para 25.º lugar.

O Tarquini saiu da ‘joker lap’, eu vinha com mais velocidade, consegui perceber que ele vinha ao meu lado, mas ele travou, bloqueou as rodas e levou-me com ele. Estragou-nos a corrida aos dois”, lamentou Tiago Monteiro na conferência de imprensa que se seguiu à primeira das três corridas que este fim de semana compõem a sexta etapa deste campeonato.

O piloto português acredita que, sem esse incidente, poderia ter conseguido um resultado de relevo. “Estava colado ao grupo da frente, o que quer dizer que na ‘joker lap’ iria recuperar bastantes posições”, afirmou o portuense, que “estava com bom ritmo, mais rápido do que o grupo da frente”.

No entanto, Tiago Monteiro disse que “são assim as corridas”, pelo que pensa em fazer uma boa qualificação para as duas corridas de domingo, em que “arrancar do ‘top’ 10 era um sonho”.

Tal como nas restantes provas do ano, o piloto português tem sentido dificuldades no melhor acerto do seu Honda Civic preparado pela KCMG, ao contrário dos companheiros argentinos da Münnich, Nestor Girolami e Esteban Guerrieri.

“Este pneu que usamos este ano é completamente diferente do do ano passado e tem sido o problema de toda a gente. O trabalho que os argentinos fizeram no inverno deu-lhes uma grande vantagem, que agora tem encurtado”, vincou Monteiro.

O piloto portuense espera “mais dificuldades” no domingo, pois “ao domingo é sempre mais agressivo”. “Hoje ninguém quer destruir o fim de semana. Amanhã vai ser um crescendo de competitividade”, explicou.

O português ocupa a 25.ª posição do campeonato, com 23 pontos, conseguidos na jornada de abertura, no circuito citadino de Marraquexe.

No domingo disputam-se as restantes duas corridas do fim de semana, às 15:30 e às 17:00.

