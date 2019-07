UE e Quirguistão assinam acordo de cooperação alargada

A União Europeia e o Quirguistão assinaram um acordo de cooperação alargada, no âmbito das novas políticas europeias em relação à Ásia Central.

O acordo foi assinado em Bishkek, capital do Quirguistão, após uma reunião entre o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Chinguiz Aidarbékov, e a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, que participa no domingo numa reunião ministerial UE-Ásia Central.

Segundo a agência de notícias russa Tass, que cita o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Quirguistão, o acordo prevê o fortalecimento da cooperação política e económica e nos setores da justiça, segurança e defesa dos direitos humanos e pretende melhorar a legislação que regulamenta o comércio entre a União Europeia e o Quirguistão.

Na capital do Turquemenistão, Asjabad, a alta representante da União Europeia para a Política Externa e o homólogo turcomeno assinaram hoje um acordo de cooperação para a energia nuclear e “sobre os privilégios e a imunidade da delegação europeia” no país centro-asiático, noticiou a agência russa RIA Novosti.

