Acidente na A1 provoca sete feridos. Trânsito esteve cortado, mas já foi retomado

Sete pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis ao quilómetro 61 da A1, no sentido Santarém-Cartaxo. A estrada esteve cortada, mas foi reaberta totalmente ao trânsito. Em declarações ao Observador, o Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém indica que três das pessoas ficaram encarceradas e estão em estado grave. O acidente ocorreu dois quilómetros após o nó de Santarém, no sentido norte-sul. O alerta para o acidente foi dado às 16h27, mas está nesta altura em “fase de conclusão”, indica o site da Proteção Civil.

Essa mesma página contabiliza quatro bombeiros apoiados por duas viaturas no local do acidente. Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém, as três vítimas graves e as quatro vítimas ligeiras já foram encaminhadas para o hospital. A Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou ao Observador que o trânsito estava a ser retomado pela faixa da esquerda e que as autoridades estavam a limpar a via. Entretanto, a circulação já abriu na totalidade.

Se estiver a viajar e quiser escapar ao trânsito, o melhor é entrar na EN3 ou na EN114 entre Santarém e o Cartaxo, aconselha o Rede Regional. Se optar por esta última hipótese, vire no Entroncamento Espanhol, que fica dentro do concelho de Rio Maior, para depois voltar a entrar na autoestrada quando chegar ao nó do Cartaxo.

Um vídeo publicado no Facebook mostra as ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) a passar pela berma para assistir os feridos pouco depois da saída da A1 para Santarén. Manuel Luís, o autor do vídeo, filmou o momento e indica nas redes sociais que este é “um acidente grave”.

