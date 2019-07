Instagram de Anselmo Ralph foi pirateado por uma conta da Arábia Saudita

A conta de Instagram do cantor angolano Anselmo Ralph foi pirateada este domingo por um hacker que se apresenta como um saudita chamado Osama. Todas as fotografias ou vídeos do artista foram eliminados da conta verificada e substituídos por apenas duas publicações que fazem referência à série de televisão “The Umbrella Academy”.

O cantor já reagiu ao sucedido através do Facebook: “A minha conta de Instagram foi roubada. Peço a todos que, por favor, entrem na minha página de Instagram e denunciem a conta”, apelou. Entretanto, contactados pelo Observador, os gestores de Anselmo Ralph continuam sem perceber o que aconteceu. Certo é que o número de seguidores na conta oficial de Anselmo Ralph aumentou de 694 mil para 783 mil desde que a conta foi invadida.

Quando Anselmo Ralph publicou essa mensagem no Facebook, a conta de Instagram não tinha qualquer publicação e a fotografia de perfil tinha sido eliminada. Agora, a imagem de perfil tem a fotografia de uma pessoa vestida de azul, mas com o rosto escondido por uma mancha preta que só desvenda os olhos do hacker. Na descrição da conta está uma mensagem em árabe e um link para uma conta de Twitter.

Entretanto, também os instastories do cantor — uma ferramenta a partir do qual se podem publicar mensagens que desaparecem ao fim de 24 horas — foram tomadas de assalto. Neste momento, pode ver-se um vídeo com imagens da série “Guerra dos Tronos”, uma publicação que pede aos internautas para seguirem a verdadeira conta de Instagram do hacker e outra a pedir que se siga uma página de outro homem, chamado Faisal Al-kalbani, com a descrição: “Provavelmente não sou o teu tipo”.

A página real de Osama, que tem a mesma descrição agora exposta no Instagram de Anselmo Ralph, já tem mais de 14 mil seguidores embora só apresente 17 publicações, todas elas vídeos de séries como “The Umbrella Academy”, Guerra dos Tronos”, “Mr. Robot”, “Teen Wolf” e “O Príncipe de Bel-Air”, entre outras. O mesmo tipo de publicações podem ser encontradas na página de Twitter do hacker que, em contrapartida, só tem 710 seguidores nessa rede social.

