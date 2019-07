Malta autoriza desembarque de 65 migrantes que serão transferidos para outros países

O Governo de Malta autorizou este domingo o desembarque dos 65 migrantes a bordo da embarcação Alan Kurdi, resgatados na sexta-feira pela organização humanitária alemã Sea Eye, indicando que serão todos transferidos “imediatamente” para outros países da União Europeia.

Segundo o primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, a decisão de autorizar o desembarque destes migrantes surge após um acordo com a Comissão Europeia e a Alemanha, pelo que “Malta transferirá os 65 migrantes a bordo do barco Alan Kurdi para embarcações das Forças Armadas maltesas para que cheguem a um porto maltês”, informou na rede social Twitter.

Following discussions with @EU_Commission and #Germany gov, #Malta gov will transfer 65 rescued immigrants on board #AlanKurdi to @Armed_Forces_MT asset which will then enter a Maltese port. All rescued persons on board will be immediately relocated to other #EU Member States. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) July 7, 2019

“Todos os resgatados vão ser imediatamente transferidos para outros países membros da União Europeia”, adiantou Joseph Muscat, sem especificar quais.

Neste sentido, o primeiro-ministro reforçou que “nenhum dos migrantes permanecerá em Malta, uma vez que esta situação não estava sob a responsabilidade das autoridades maltesas”.

Além disso, Joseph Muscat avançou que, dos 65 migrantes a bordo, “três pessoas necessitam de assistência médica urgente e serão retiradas de imediato”.

None of the said immigrants will remain in #Malta as this case was not under the responsibility of the Maltese authorities. 3 persons on board in need of urgent medical attention will be immediately evacuated. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) July 7, 2019

A organização humanitária alemã Sea Eye tinha exigido este domingo, “urgentemente”, um porto para desembarcar, alertando que a situação colocava em risco a saúde das pessoas que estavam a bordo.

O resgate destas pessoas aconteceu na sexta-feira, a cerca de 35 milhas (56 quilómetros aproximadamente) da costa da Líbia, em águas internacionais.

As a sign of recognition to the goodwill of the #Malta government, #EU Member States will also take half of the 58 migrants rescued in a separate operation by @Armed_Forces_MT , in a case under the responsibility of the Maltese authorities. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) July 7, 2019

