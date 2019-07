Malta recusa receber migrantes de um navio que continua a rumar para o país

As autoridades maltesas proibiram este domingo a entrada nas suas águas territoriais do navio humanitário Alan Kurdi, com 65 migrantes a bordo, que continua a dirigir-se para Malta, após ter sido recusado pelas autoridades italianas.

Apesar do aviso, lançado por um porta-voz das Forças Armadas de Malta, o Alan Kurdi continua a deslocar-se rumo ao país insular no meio do Mediterrâneo.

“Nós não podemos esperar até nos encontrarmos em estado de emergência. Devemos agora ver se os governos europeus apoiam a posição de Itália. As vidas humanas não são moedas de troca”, comentou a Organização Não-Governamental (ONG) alemã Sea Eye, dona do navio, no Twitter.

Já esta tarde, na mesma rede social, a ONG anunciou que “enquanto o [navio] Alan Kurdi tem de esperar fora do porto fechado de Malta, três pessoas estão a receber cuidados médicos agudos”. A Sea Eye explicou que os três colapsaram com o calor e precisam “urgentemente de assistência médica e de um porto seguro para todos os resgatados a bordo, para evitar o pior”.

While the #AlanKurdi has to wait outside Malta's closed harbor, three people are under acute medical care.

All three collapsed in the heat.

We urgently need medical assistance and a safe port for all rescued on board to prevent worse. pic.twitter.com/NRtXbx2qBT

— sea-eye (@seaeyeorg) July 7, 2019