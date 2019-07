Portugal começa Mundial com goleada (em dia de homenagem a Livramento) antes de defrontar Argentina

Das t-shirts com a sua imagem à braçadeira do capitão João Rodrigues, Portugal começou este Campeonato do Mundo com uma sentida homenagem a António Livramento, um dos melhores jogadores de sempre que morreu há 20 anos. O Mago do hóquei em patins nacional que conquistou três Mundiais e sete Europeus vai servir agora de inspiração para o conjunto de Renato Garrido quebrar um jejum de troféus que se arrasta desde 2003, em Oliveira de Azeméis. E a missão começou bem.

Entre San José (Estados Unidos), Montreux (Suíça), Vigo (Espanha), San Juan (Argentina), Luanda (Angola), La Roche-sur-Yon (França) e Nanjing (China), Portugal conseguiu apenas chegar por uma vez à final em 2017, perdendo com a Espanha nas grandes penalidades naquele que poderia também ter sido a partida que recolocaria a equipa nacional no topo das seleções com mais triunfos na prova, um estatuto entretanto perdido para o rival ibérico (17-15). Agora, mais uma vez, esse é o maior objetivo de Portugal na Catalunha. E que arrancou este domingo com uma goleada frente à Colômbia por 8-2.

Hélder Nunes, a concluir uma combinação com Gonçalo Alves, inaugurou o marcador logo aos cinco minutos mas Portugal acabou por não conseguir contrariar uma entrada mais morna na partida e que levou mesmo ao empate dos sul-americanos por Julián Uribe, num remate de meia distância onde o guarda-redes Ângelo Girão não viu a bola partir (9′). A Seleção tentou então acelerar o encontro e pressionar mais alto a saída dos colombianos (que são comandados por um técnico português, André Torres), voltou à vantagem por Rafa depois de um penálti falhado por Gonçalo Alves (13′) e fixou o 3-1 que se registava ao intervalo por Jorge Silva (18′), entre bolas ao poste e muitas defesas de Juan Sebastián Canizales.

Na segunda parte, um livre direto de Hélder Nunes (29′) e um remate cruzado de meia distância de Jorge Silva (30′) elevaram os números do triunfo nacional, que chegou a estar na frente por 6-1 com mais um golo de Rafa a cerca de dez minutos do final. Esteban Arango, numa altura onde Nelson Filipe já tinha ocupado a baliza de Portugal, fez o 6-2 numa recarga (44′) antes de Jorge Silva e Hélder Nunes chegarem ao hat-trick que estabeleceu o resultado final na partida (48′ e 50′).

No outro encontro do grupo, a Argentina, grande favorita ao primeiro lugar a par de Portugal, goleou o Chile por 9-2 e com muitos dos golos a serem apontados por jogadores que representam equipas nacionais, casos de Lucas Ordoñez (Benfica, três), Matías Platero (Sporting, um), Reinaldo Garcia (FC Porto, um) e Carlos Nicolia (Benfica, um). Pablo Alvárez (dois) e Matías Pascual apontaram os restantes golos do conjunto de José Luís Páez, que já ganhava por 5-1 ao intervalo. No grupo A, a anfitriã Espanha venceu a França por 3-1, ao passo que a Itália derrotou Angola por 5-4.

