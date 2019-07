Proteção Civil alerta para chuva forte a trovoada nas ilhas açorianas das Flores e do Corvo

As ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores, vão estar sujeitas, durante este domingo, a um agravamento do estado do tempo, com possibilidade de ocorrerem chuvas fortes e trovoada, alerta hoje a Proteção Civil.

De acordo com um comunicado emitido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a passagem de uma “superfície frontal fria” pelas ilhas do Grupo Ocidental, que poderá provocar “precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada”.

Por essa razão, o SRPCBA recomenda que as populações daquelas duas ilhas tomem “medidas de autoproteção”, nomeadamente, mantendo limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes à sua residência.

“Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água”, refere também o comunicado da Proteção Civil açoriana, que alerta ainda para a eventualidade de, em locais não pavimentados, as águas poderem causar a erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes e postes.

