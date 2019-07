Waymo. Autónomos já podem transportar passageiros

A California Public Utilities Comission analisou a evolução e o desempenho dos veículos autónomos da Waymo, a divisão de veículos sem condutor da Google, e entendeu que estavam “maduros” para passarem à fase seguinte. Ao ter acesso ao serviço de transporte de passageiros em veículos autónomos, a frota da Waymo passou a poder transportar empregados e convidados numa área limitada na South Bay, na baía de São Francisco.

A partir de agora, os carros da Waymo vão poder circular, sem ninguém ao volante, nos bairros de Los Altos, Los Altos Hills, Palo Alto, Sunnyvale e Mountain View. Nesta região, os veículos sem condutor vão ter de conviver com outros conduzidos por humanos, o que causa sempre algumas dificuldades extra na interacção. Nos anos que levam de testes na via pública, os veículos autónomos da Waymo já se viram envolvidos em vários acidentes, todos eles menores, mas nenhum por culpa do carro conduzido pela máquina e sempre por responsabilidade do condutor de carne e osso.

Apesar de existirem outras empresas autorizadas a participar no programa de testes da Califórnia, como a Pony, Zoox e Autox, a Waymo é a única a ter sido autorizada a proceder a testes sem qualquer responsável humano a bordo.

A Waymo tem uma segunda frota sem condutor a operar em Phoenix, onde transporta 400 “clientes voluntários” e é obrigada a ter alguém responsável sentado ao volante, caso algo corra mal. Além das monovolumes Chrysler Pacífica, a frota da Waymo inclui uma série de Jaguar I-Pace.

