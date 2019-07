Daniel Ricciardo sobe “agarrado” ao travão de mão

O Festival de Velocidade em Goodwood deu um bom exemplo de como um piloto “à séria” pode sempre dar espectáculo, mesmo se não dispõe da “ferramenta” ideal. Com a rampa molhada e escorregadia, dispondo ele apenas de um desportivo com tracção à frente e somente 300 cv – mesmo sendo o novo recordista de Nürburgring –, Daniel Ricciardo nem hesitou e meteu a mão na massa. E o espectáculo aconteceu, para gáudio dos espectadores.

A Renault levou a Goodwood o seu novo Mégane RS Trophy-R, o desportivo do seu segmento mais rápido no traçado alemão de Nürburgring. Para o conduzir lá estava o mais conhecido dos seus pilotos de Fórmula 1 (F1), Daniel Ricciardo, o australiano que é tão divertido quanto rápido. E, ao contrário de muitos, não vê os carros como algo que apenas deve andar a direito.

Daí que, rampa de Goodwood acima, Ricciardo se tenha divertido com o RS Trophy-R. O piloto realizou a subida literalmente “agarrado” ao travão de mão, de forma a bloquear as rodas traseiras e fazer com que o Mégane pareça estar equipado com modo drift. Sempre atravessado, Ricciardo lá foi animando o público, apesar das condições difíceis dos 1,8 km da rampa, que mais parecia uma pista de patinagem artística. Veja o vídeo e aprecie a mestria do piloto da equipa Renault de F1.

