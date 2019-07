Fever. A app que é uma Netflix para eventos recebeu 31 milhões de euros em investimento

A Fever, startup que desenvolveu uma plataforma de descoberta de eventos e experiências, fechou uma ronda de financiamento no valor de 35 milhões de dólares (cerca de 31 milhões de euros) que servirá para consolidar a sua presença nos vários mercados, incluindo Portugal, e expandir para outros países. Esta nova ronda foi liderada pela empresa de serviços de internet Rakuten e com a participação da Atresmedia (produtora da série “Casa de Papel), Accel Partners e a Portugal Ventures. Trata-se da maior ronda de investimento registada numa plataforma deste género.

A startup espanhola está presente em Lisboa desde o ano passado e conta com uma equipa de 14 pessoas na capital portuguesa. Ao todo, a empresa liderada por Ignacio Bachiller já conseguiu mais de 70 milhões de dólares em financiamento e conta com mais de 25 milhões de utilizadores únicos por mês nos seus principais mercados — Londres, Nova Iorque, Paris, Lisboa e Madrid.

A aplicação da Fever quer garantir que, durante todos os dias da semana há programação para moradores e turistas das cidades. As sugestões passam por experiências como jogos de futebol, festas e concertos. Além das recomendações, também é possível comprar entradas para essas experiências. Com este novo investimento, a startup espanhola pretende lançar uma cidade nova a cada trimestre, mas também expandir o “Fever Original Experiences”, um programa que permite aos organizadores que trabalham com a startup acederem a dados de mercado em primeira mão e “identificar novas oportunidades exclusivas”

Este investimento chega num momento importante para a Fever, à medida em que crescemos e evoluímos a nossa plataforma, procuramos o lançamento em novos mercados e moldamos a experiência através dos nossos Fever Originals. A ronda irá ajudar a consolidar a posição da Fever como a melhor plataforma para os consumidores que procuram descobrir experiências na sua cidade”, referiu Ignacio Bachiller, cofundador e presidente executivo da Fever, citado em comunicado.

A aplicação desenvolvida pela Fever utiliza um algoritmo de recomendação para apresentar aos utilizadores listas personalizadas de vários eventos, como festivais de música, espetáculos de teatro e até brunchs. Tudo da mesma forma como a Netflix recomenda séries.

Fundada em 2015, a Fever está presente em 13 países: Nova Iorque, Londres, Madrid, Paris, Los Angeles, Lisboa, Barcelona, Ibiza, Manchester, Valência, Sevilha, Málaga e Bilbao. No ano passado, a startup foi incluída no ranking das 500 empresas tecnológicas mais rápidas pela Deloitte da América do Norte.

