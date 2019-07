Fotogaleria. As imagens da apresentação de João Félix no Atlético de Madrid

“Estou aqui para dar tudo pelo clube e para fazer história no clube”. João Félix foi apresentado oficialmente esta segunda-feira como jogador do Atlético de Madrid, naquele que foi um dos momentos mais esperados pelos colchoneros e neste mercado de transferências. A contratação do jogador português, por 126 milhões de euros, foi a quarta mais cara de sempre do futebol mundial e a mais cara de sempre de um jogador português.

Numa apresentação que decorreu no auditório do Wanda Metropolitano e que contou com a presença do presidente dos colchoneros, Enrique Cerezo Torres, e também de Paulo Futre, antiga estrela do Atlético de Madrid, João Félix não esqueceu os antigos companheiros do Benfica e desvalorizou as comparações com Cristiano Ronaldo. “Todos sabemos que o Cristiano é um grande jogador. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, talvez o melhor de sempre. Quando estivemos na seleção ele ia falando sobre Madrid, disse que gostou muito. Estou aqui para fazer a minha história, para ser lembrado como o João Félix. Claro que são boas as comparações mas o Cristiano é o Cristiano e eu sou eu”, referiu. O jogador português vai herdar o número 7 que pertencia a Antoine Griezmann.

(Veja acima a fotogaleria com as imagens da apresentação de João Félix)

