Neymar falha regresso aos trabalhos e PSG promete “tomar medidas”

O futebolista internacional brasileiro Neymar falhou esta segunda-feira o início dos trabalhos de pré-temporada no Paris Saint-Germain, sem autorização prévia do clube bicampeão francês, que lamentou a situação e anunciou que vai “tomar as medidas necessárias”.

“O Paris Saint-Germain constatou que Neymar Jr. não se apresentou no horário e local definidos, sem autorização prévia do clube”, pode ler-se no comunicado divulgado no sítio oficial dos parisienses.

Perante a atitude do avançado, o emblema gaulês deixou claro que vai tomar as devidas medidas.

“O clube lamenta esta situação e, por isso, irá tomar as medidas necessárias”, asseguram os gauleses sobre o incidente protagonizado pelo brasileiro, de 27 anos, que se transferiu do FC Barcelona para o PSG, em 2017, por 222 milhões de euros.

De resto, nos últimos meses, Neymar, que falhou a Copa América devido a lesão, tem sido associado a um possível regresso a Camp Nou, onde jogou durante quatro épocas, depois de se ter destacado ao serviço do Santos.

