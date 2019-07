No grande festival de fado de Lisboa, estarão este ano Ana Moura, Gisela João, Ricardo Ribeiro e muitos mais

A organização do festival lisboeta de fado Santa Casa Alfama, que este ano volta a decorrer nos dias 27 e 28 de setembro, revelou esta segunda-feira o cartaz completo da próxima edição. A programação inclui, tal como já acontecia no ano passado, mais de 40 concertos. Entre as principais confirmações estão Ana Moura — fadista e autora do disco Desfado, que está atualmente a gravar um novo álbum —, Ricardo Ribeiro, que este ano editou um disco fora do registo dos fados com o pianista João Paulo Esteves da Silva e o percussionista Jarrod Cagwin (intitulado Respeitosa Mente), e Gisela João, que irá dar um concerto surpresa, sem dia, hora e local revelados até perto do momento do espetáculo.

Novamente no “coração de Alfama”, como tem vindo a ser habitual, o festival vai decorrer este ano em 12 palcos. No palco Santa Casa, que acolherá os concertos de Ana Moura (dia 27) e Ricardo Ribeiro (dia 28), atuam ainda no primeiro dia de concertos Marco Rodrigues — com Marisa Liz e Tiago Pais Dias, dos Amor Electro, como convidados já anunciados — e a jovem revelação fadista Sara Correia.

A 28 de setembro, sobem ao mesmo palco principal (Santa Casa) a fadista Katia Guerreiro, que no último editou um disco bem-recebido intitulado Sempre (produzido por José Mário Branco), e um trio de fadistas composto por Diamantina, Gonçalo Salgueiro e Tânia Oleiro, que apresentarão um espetáculo de tributo a Amália Rodrigues num ano em que se assinalam 20 anos da sua morte.

Existirão, contudo, mais concertos. O palco Ermelinda Freitas, instalado no ‘rooftop’ do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, receberá um concerto do guitarrista Ângelo Freire com a Banda da Música da Força Aérea e uma recriação do ambiente do “Clube do Fados”, a mítica casa de fados do guitarrista e mestre de cerimónias Mário Pacheco, no dia 27 de setembro. No dia seguinte, 28, a música estará a cargo do experiente compositor, letrista e fadista Jorge Fernando.

No festival Santa Casa Alfama, este ano, será ainda possível ver um espetáculo de video mapping na fachada do Museu do Fado durante duas noites, um espetáculo de Waldemar Bastos (a 28, palco EDP, localizado no CC. Dr. Magalhães Lima), concertos nas Escadinhas de São Miguel de Ada de Castro, António Rocha (a 27) e Lenita Gentil e Pedro Moutinho (a 28), atuações de José Gonçalez — no dia 27, com Maria da Fé e José Cid como convidados — e Miguel Ramos e Ana Sofia Varela (28) na Igreja São Miguel e novos talentos escolhidos por Ana Moura (a 27) e Ricardo Ribeiro (a 28) no palco Santa Casa Futuro, instalado na Sociedade Boa União, entre outras propostas.

Também será possível cantar durante o festival: na esplanada do restaurante do Museu do Fado, que terá como anfitriões as vencedoras do Grande Prémio do Fado nas categorias júnior (Inês Vilela) e sénior (Daniela Helena), estarão a 27 e 28 de setembro alguns anónimos que se poderão inscrever para cantar até 20 de setembro, através do site do museu do fado. As inscrições estão limitadas a dez participações por noite.

Pode consultar abaixo o cartaz completo do Santa Casa Alfama, cujos bilhetes já estão à venda (por exemplo na plataforma digital Blueticket e no Museu do Fado).

27 de setembro

Palco Santa Casa: Ana Moura, Marco Rodrigues convida Marisa Liz e Tiago Pais Dias (Amor Electro), Sara Correia Ermelinda Freitas (Rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa): “Um Fado ao Pôr do Sol” – Ângelo Freire e Banda de Música da Força Aérea, “Clube do Fado” de Mário Pacheco Museu do Fado: Video Mapping “Fado” Esplanada Restaurante do Museu do Fado: O Palco do Público – Inês Vilela e atuações do público (inscrições no Museu do Fado) Palco Amália (Auditório Abreu Advogados): Rodrigo Costa Félix, Cláudia Picado Palco Santa Maria Maior (Largo do Chafariz de Dentro): Jaime Dias e Conceição Ribeiro, Sónia Santos e Luís Capão Palco Bogani (Grupo Sportivo Adicense ): Diogo Rocha, Celeste Maria, Nelson Lemos, Lino Ramos Igreja de São Miguel: “ Até Deus Gosta de Fado” – José Gonçalez convida José Cid e Maria da Fé Escadinhas de São Miguel: Lenita Gentil, Pedro Moutinho Palco Santa Casa Futuro (Sociedade Boa União): Ana Moura Apresenta: Beatriz Felizardo, Beatriz Silva, Inês Pereira Palco EDP (CC . Dr. Magalhães Lima): João Só, Diana Vilarinho Igreja de Santo Estevão : “O Fado Subiu ao Céu” com fadistas do Porto a anunciar “Fado à Janela” (Largo da Igreja de São Miguel): Jorge Silva, José Manuel Rodrigues e Gilberto Silva

28 de setembro

Palco Santa Casa: Ricardo Ribeiro, Katia Guerreiro, Tributo a Amália Rodrigues com Tânia Oleiro, Diamantina e Gonçalo Salgueiro Palco Ermelinda Freitas (Rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa): “Um Fado ao Pôr do Sol” – Jorge Fernando Museu do Fado: Video Mapping “Fado” Esplanada Restaurante do Museu do Fado (O Palco do Público): Daniela Helena e atuações do público (inscrições no Museu do Fado) Palco Amália (Auditório Abreu Advogados): Marco Oliveira, Isabelinha Palco Santa Maria Maior (Largo do Chafariz de Dentro): Ana Marta e Vitor Miranda, Maura e André Gomes Palco Bogani (Grupo Sportivo Adicense ): Artur Batalha, Odete Jorge, João Casanova, Silvino Sardo Igreja de São Miguel: Miguel Ramos, Ana Sofia Varela Escadinhas de São Miguel: Ada de Castro, António Rocha Palco Santa Casa Futuro (Sociedade Boa União): Ricardo Ribeiro Apresenta: José Geadas, Maria Passarinho, Tiago Correia Palco EDP (CC . Dr. Magalhães Lima): Waldemar Bastos, Bruno Chaveiro Igreja de Santo Estevão: Pedro Galveias e Cátia Garcia, José Quaresma “Fado à Janela” (Largo da Igreja de São Miguel): Jorge Silva, José Manuel Rodrigues e Gilberto Silva

Concerto surpresa Gisela João (local a anunciar no dia do concerto)

