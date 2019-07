Pedro Sánchez pode avançar para governo minoritário. PSOE aprovou documento por unanimidade

O presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE) já tinha apelado: a solução para o executivo espanhol estava na formação de um governo de uma “única cor”: a dos socialistas do PSOE. E, esta segunda-feira, foi isso que aconteceu. A direção do PSOE aprovou por unanimidade um documento que vai permitir ao primeiro-ministro e secretário-geral do partido formar governo sozinho, noticia o El País.

O documento intitula-se “Proposta Aberta de Cooperação para um Governo Social, Feminista, Ecologista, Europeísta e Progressista”. O PSOE vai apresentar as propostas à Unidas Podemos (a coligação eleitoral formada por Podemos, Esquerda Unida e outros partidos de esquerda para concorrer às Eleições) para garantir um acordo. Ainda assim, o Podemos — partido de Pablo Iglesias — não deve participar no executivo, dando apoio parlamentar.

“Este documento é uma síntese do programa com o qual o PSOE se apresentou nas eleições gerais”, explica Cristina Narbona, presidente do PSOE.

Também esta segunda-feira, Pablo Iglesias mostrou-se disponível para começar a negociar com o PSOE. “Parece-nos que seria bom finalmente, mais de dois meses depois das eleições, começar a negociar com os socialistas as medidas que um governo de esquerda em Espanha devia aplicar”, disse o líder do Podemos, citado pelo El País.

O PSOE apresentou este documento depois de o Podemos ter aceitado assinar um acordo que respeite a estratégia que Pedro Sánchez quer implementar para lidar com a situação da Catalunha e o rumo que quer dar à Política Externa do país.

