A primeira emissão especial da Rádio Observador para seguir o debate do Estado da Nação

“Neste momento, registam-se protestos do ministro da Economia e Inovação Manuel Pinho que, com os dedos indicadores na cabeça, faz um gesto a simular chifres”. A célebre cena dos corninhos, assim relatada no Diário da Assembleia da República, marcou o debate do Estado da Nação de 2009, há dez anos, e será um dos episódios célebres que marcaram estes debates anuais que se realizam desde 1992, e que vão ser recordados no fim dos noticiários na Rádio Observador ao longo desta quarta-feira, entre as 7h00 e as 14h00.

É apenas um detalhe da emissão especial que preparámos para antecipar e seguir o debate do Estado da Nação ao longo de toda esta quarta-feira, na Rádio Observador. Logo às 8h30, nas Manhãs 360, Duarte Pacheco, coordenador do grupo parlamentar do PSD na comissão de finanças, trava um duelo com Carlos Pereira, vice-presidente do grupo parlamentar do PS sobre o estado de Portugal. Às 9h30, novo frente-a-frente com um olhar mais jovem, entre Maria Begonha, líder da Juventude Socialista, e Margarida Balseiro Lopes, presidente da JSD. Ambos serão moderados pela nossa editora das manhãs, Carla Jorge de Carvalho.

Depois haverá mais debates ao longo da manhã em direto do Parlamento, com deputados dos outros partidos, moderados pelo nosso editor João Alexandre.

Vamos ter ainda o Estado da Nação visto a partir das conversas e desabafos num cabeleireiro de Almada e num café de bairro em Oeiras, num trabalho especial do jornalista Miguel Viterbo Dias.

Como todas as quartas-feiras, às 13h00 emitimos uma edição especial do programa E o Resto é História, de Rui Ramos e João Miguel Tavares, com uma perspetiva histórica em tom descontraído sobre estes debates.

A partir das 14h30, entramos numa emissão especial conduzida por Ricardo Conceição e Ana Filipa Rosa para seguir tudo o que se passa no Parlamento, com comentários em direto do diretor-executivo, Miguel Pinheiro, e do editor de Política, Pedro Benevides, e fact-checks ao que for sendo dito na Assembleia da República, feitos pelos jornalistas da redação. O Estado da Nação é para seguir aqui, na Rádio Observador, ou em 98.7 FM na Grande Lisboa, aconteça o que acontecer.

Entretanto, pode ver o vídeo com o best-of das cenas dos anos anteriores:

Continuar a ler