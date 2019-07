Amélia foi assassinada pela filha e pelo genro. Começa a segunda sessão do julgamento em Almada

(Artigo em atualização)

Depois de ouvidas uma dezena de testemunhas, arranca esta terça~feira a segunda sessão do julgamento de Diana Fialho e do marido, Iuri Mata, acusados do homicídio e da profanação do cadáver da professora Amélia Fialho, no Tribunal de Almada. A mulher de 59 anos terá sido assassinada por Diana, de 23 anos, e Iuri, de 27, a sua filha e genro. Ainda não se sabe se algum deles vai falar em tribunal.

O crime aconteceu em setembro de 2018 e foi descoberto depois de Diana Fialho, filha adotiva de Amélia, ter anunciado vida rede social Facebook o desaparecimento da professora. Dizia que a mãe tinha sido vista pela última vez no dia 1 de setembro, sábado, entre as 21h00 e as 22h00. “Avisou que iria sair e desde então que não temos notícias dela. O telemóvel encontra-se desligado e não há meio possível de contacto”, lia-se na publicação.

A forma como a rapariga falou com as autoridades e se desdobrou em entrevistas foi logo considerada suspeita pela Polícia Judiciária que, dias depois, acabaria por detê-la a ela e ao marido por suspeitas do crime. Ambos viviam na mesma casa de Amélia, que já tinha inclusive apresentado queixa na PSP por ser vítima de agressões.

Dois familiares da vítima, a tia Laura Fialho e o primo, constituíram-se assistentes no processo e pedem aos alegados homicidas uma indemnização de 100 mil euros. Na primeira sessao foram ouvidas uma dezena de testemunhas, entre elas os investigadores da PJ que disseram como entraram no apartamento de Amélia roupa com sangue e lixívia.

