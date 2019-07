Antigo aquaparque de Lisboa reabre em outubro como parque infantil

O antigo aquaparque de Lisboa, no Restelo, inicialmente previsto reabrir como parque infantil em março, deverá abrir em outubro, anunciou a autarquia.

O vereador do Ambiente e da Estrutura Verde, José Sá Fernandes (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS), avançou que “o aquaparque está neste momento quase pronto para ser aberto” como parque infantil em outubro.

O autarca, que respondia a uma questão do MPT na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), adiantou que os “brinquedos já estão colocados” e defendeu que o equipamento será uma “mais valia para a cidade e para a freguesia toda”.

As obras terão um custo total de cerca de 1,3 milhões de euros, apesar de, em maio do ano passado, Sá Fernandes ter afirmado que o investimento total seria de 750 mil euros.

Questionado pelo deputado municipal do MPT José Inácio Faria acerca da diferença de valores, o autarca não prestou esclarecimentos.

O parque infantil será dividido por quatro faixas etárias, com equipamentos adequados às diferentes idades, referiu o vereador do Ambiente em maio do ano passado. O equipamento irá estar dotado também de uma zona ajardinada, de uma cafetaria, “que depois será concessionada”, e de casas de banho, ficando também apto para a realização de festas de aniversário.

Aquele parque aquático encerrou em 1993 após a morte de duas crianças, não tendo tido utilização posterior. Chegou a atribuir-se a concessão a uma empresa privada para criar um parque temático, mas o projeto nunca avançou.

