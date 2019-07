Antigos gestores da CGD já se queixaram na CMVM da auditoria da EY

Vários antigos administradores do banco público, incluindo Fernando Faria de Oliveira, já entregaram junto da CMVM uma queixa sobre o que consideram ser “erros grosseiros” cometidos na auditoria de consultora EY, que avaliou a gestão do banco nos anos 2000-2015. A notícia foi avançada pelo Expresso, que já tinha avançado em maio que existia esta intenção.

Este processo foi liderado por Faria de Oliveira e por mais quatro administradores com quem trabalhou na Caixa — sendo que nem todos os que estiveram no banco naquela altura (2008-2010) quiseram juntar-se a este pedido de investigação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que supervisiona a atividade das auditoras em Portugal (mas não a das consultoras, e terá sido nessa qualidade que a EY fez o relatório).

Além de Faria de Oliveira, são subscritores da queixa Norberto Rosa, Jorge Tomé, Francisco Bandeira e José Araújo e Silva. Outro administrador, Pedro Cardoso, deverá agir apenas judicialmente, afirma o Expresso, ao passo que Rudolfo Lavrador, que ainda integra os quadros do banco, fica de fora.

