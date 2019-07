Greve dos motoristas. ANTRAM desmente representante do sindicato e acusa-o de mentir aos associados

A ANTRAM reage com perplexidade ao novo pré-aviso de greve do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) e do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM). A associação que representa as empresas de transportes de matérias perigosas diz que o representante do Sindicato dos Motoristas de Matérias perigosas foi “desleal” com os seus associados.

A associação que representa o setor estranhou o adiamento de uma reunião onde iriam ser discutidas as contrapropostas da ANTRAM e mostra-se surpreendida por depois de o congresso ter sido anunciado um novo pré-aviso de greve. “Os sindicatos podiam ter levado as contrapropostas para o congresso e discuti-las com os associados”, disse o porta-voz da ANTRAM, André Matias Almeida à Rádio Observador, que recusa o incumprimento das empresas, “porque é impossível existir um incumprimento quando ainda estamos a meio das negociações”.

Os empresários rejeitam as acusações de má-fé nas negociações e dizem que “o que foi apresentado no congresso é falso, porque era uma declaração conjunta e existe um documento posterior que revoga essa declaração”. A ANTRAM diz que existe um documento assinado por todas as partes onde o sindicato deixou cair a medida do aumento de 100 euros em 2020 e 2021 para indexar o aumento ao Salário Mínimo Nacional, rejeitando assim as acusações de má-fé.

A ANTRAM desmente ainda o representante do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, sobre um contacto que terá sido feito pelos empresários junto do governo “para impedir que o país esteja nas mãos de 600 motoristas”. O porta-voz da ANTRAM garante que “não foi enviada nenhuma comunicação ao Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos ou aos Secretários de Estado” e que “terá que ser avaliada eventualmente a responsabilidade criminal destas declarações”.

O porta-voz da associação do setor diz que “têm existido um conjunto elevado de mentiras que têm ludibriado a comunicação social e os associados e que os sindicatos deviam convocar um novo congresso e os associados deviam perguntar aos representantes porque é que não lhes mostraram o acordo final”.

A ANTRAM diz que está disponível para continuar a negociar, “mas não está disponível para uma chantagem e se este pré-aviso de greve se efetivar é uma chantagem não só com a ANTRAM mas com todos os portugueses”. André Matias Almeida diz ainda que “o bom resultado destas negociações é o garante da paz social” e assegura que “se os portugueses fizerem a sua vida normalmente não haverá razões para alarme”.

O pré-aviso de greve anunciado pelos sindicatos aponta 12 de agosto como data de inicio, não indica data de fim, e poderá afetar sobretudo a região do Algarve, pelo período de férias que leva a um enorme aumento da população na região.

