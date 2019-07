Câmara de Faro alvo de buscas. Vice-presidente da autarquia é suspeito de crimes

A Câmara Municipal de Faro está esta tarde a ser alvo de buscas, avança a TVI24. De acordo com o canal de televisão em causa estão crimes cometidos pelo vice-presidente da autarquia Paulo Santos (PSD).

O canal avança ainda que as buscas se devem “à gestão da Ambifaro”, a empresa que é liderada pela mulher do autarca.

Há cerca de um ano, a autarquia algarvia foi alvo de buscas da PJ no âmbito da Operação Tutti Frutti, que investigava alegados fluxos financeiros ilícitos em campanhas eleitorais. Na altura, a operação envolveu 70 buscas no continente e no arquipélago dos Açores, segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL). No âmbito desse inquérito investigaram-se crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido.

A operação abarcou então os concelhos de Esposende, Famalicão, Vila Nova de Gaia, Barcelos, Santa Maria da Feira, Póvoa do Lanhoso, Marinha Grande, Golegã, Cascais, Loures, Oeiras, Faro, Ponta Delgada, Arruda dos Vinhos e Lisboa. E, só na capital, foram visadas as Juntas de Freguesia de Areeiro, Santo António, Estrela, Alvalade, Parque das Nações, Penha de França e Benfica.

(Em atualização)

