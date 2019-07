Confrontos entre fações rivais na Líbia já fizeram mais de mil mortos, segundo a ONU

Os confrontos entre fações rivais na zona da capital líbia, Tripoli, já mataram mais de mil pessoas, incluindo mais de uma centena de civis, desde abril passado, indicou esta terça-feira a ONU.

A Organização Mundial de Saúde (OMS, agência da ONU) precisou ainda que mais de 5.500 pessoas ficaram feridas desde que as forças leais ao marechal Khalifa Haftar, o homem forte do leste da Líbia, avançaram com uma ofensiva contra Tripoli, sede do governo de acordo nacional líbio estabelecido em 2015 e reconhecido pela ONU.

A Líbia é um país imerso num caos político e securitário desde a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011 e devido a divisões e lutas de poder entre diversas milícias e tribos.

A situação tornou-se ainda mais crítica desde o início da ofensiva militar contra Tripoli conduzida pelo Exército Nacional Líbio.

Leal ao marechal Haftar, o Exército Nacional Líbio é a maior e a mais bem organizada das muitas milícias que existem no território líbio e conta com o apoio do Egito, dos Emirados Árabes Unidos e da Rússia.

No entanto, e nos últimos três meses, as forças de Haftar têm enfrentado uma forte resistência por parte de outras milícias informalmente alinhadas com o governo reconhecido pela ONU e com sede em Tripoli, que conta com o apoio de países como a Turquia e o Qatar.

