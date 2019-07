Crédito para comprar casa continua a subir: 927 milhões só no mês de maio

Só no mês de maio foram concedidos 927 milhões de euros em novas operações de crédito para a compra de casa, segundo dados do Banco de Portugal divulgados esta terça-feira. É o valor mais elevado desde junho do ano passado, antes do “travão” imposto pelo Banco de Portugal no verão passado.

O valor representa, aproximadamente, o triplo do montantes concedidos em crédito à habitação na primeira metade de 2015. E indica que a atividade de concessão de crédito continua em alta mesmo com a recomendação feita pelo Banco de Portugal, há um ano, impondo limitações aos bancos como a redução da maturidade média dos empréstimos de 40 para 30 anos e, também, a limitação a 90% do valor do financiamento (em relação ao valor da avaliação).

Nos últimos meses, o valor de novos créditos vinha oscilando entre os 700 milhões e os 800 milhões, mas voltou a registar-se uma aceleração, para os 927 milhões de euros — um bom sinal para o mercado imobiliário, pese embora as estatísticas indiquem que uma boa parte das compras de imóveis são feitas com pelo menos metade do investimento em capitais próprios.

