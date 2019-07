“Foi doloroso não ter resposta para Portugal”. União Europeia admite que falhou com Portugal nos incêndios de 2017

Christos Stylianides, comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises admitiu esta segunda-feira, em Madrid, que na altura dos incêndios em outubro de 2017, telefonou a cada um dos governantes dos vários países da União Europeia (UE) com a tutela da Proteção Civil com o intuito de trazer ajuda para Portugal na segunda vaga de incêndios desse ano (Pedrógão Grande, em junho do mesmo).

Perante este pedido de ajuda de Portugal, replicada pela União Europeia, houve países que responderam que necessitavam dos seus próprios meios de combate a incêndios naquelas datas e que outros admitiram já não dispor desses mesmos meios à data dos acontecimentos. Com esta dificuldade e a falta de cooperação dos Estados-membros da UE, o comissário Europeu lamentou a situação: “A minha angústia perante as respostas dos outros ministros, dizendo que não tinham meios…”.

Stylianides assumiu também aos jornalistas que jamais esquecerá o período dos incêndios de outubro que ocorreram no Norte e Centro do país. “Uma das situações mais dolorosas da minha vida foi não ter resposta para Portugal“, disse, pesaroso. Acabou por concluir que foram “momentos difíceis“.

Face a esta falha de cooperação dos outros países da União Europeia para com Portugal, o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (MPCU) desencadeou a estratégia “rescUE” — um plano para reforçar a resposta da UE em situações de catástrofes. Segundo o comissário Europeu este plano, que visa corrigir as falhas de solidariedade e de mobilização dos meios de combate a fogos entre países da UE, como ocorreu em 2017, com Portugal, e em 2018, na Grécia, onde morreram mais de cem pessoas.

Também Johannes Luchner, diretor do Serviço de Proteção Civil e de Operações de Ajuda Humanitária da União Europeia (DG-ECHO), a quem compete o desenvolvimento da “rescUE”, confessou que “em 2017 não tivemos os meios suficientes para ajudar no necessário. Foi desesperante”. “Não me irei esquecer“, desabafou.

Primeiro choque entre Marcelo e Costa

Se a nível europeu, estes incêndios provocaram um volte face na dinâmica das respostas de Bruxelas nestas situações, já em Portugal, além da destruição, as consequências foram também políticas, provocando a saída da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a 18 de outubro — dia em que chegou o primeiro meio aéreo de Bruxelas — e a consequente queda do seu secretário de Estado, Jorge Gomes, que tutelava esta área.

Para a demissão de Urbano de Sousa, que até então tinha sido amparada politicamente pelo primeiro-ministro, António Costa, muito contribuíram as declarações duras de Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado parou o país no dia anterior à saída da governante, para dizer ao Governo que retirasse “todas mas todas as consequências de Pedrógão, à luz de todos os relatórios”.

Três dias depois, Costa que sofreu a primeira erosão na popularidade da solução governativa à esquerda, moveu um dos seus homens de confiança, Eduardo Cabrita, até então ministro Adjunto, para o lugar deixado vago por Constança.

