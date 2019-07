Himalaias. GoPro perdida mostra últimas imagens do grupo de montanhistas que morreu em maio

Oito montanhistas morreram em maio enquanto subiam os Himalaias. Mas deixaram um testemunho. A 5.800 metros de altura e enterrada na neve, uma equipa de resgate encontrou uma câmara de filmar GoPro que pertencia ao grupo. E, nas palavras de quem as recuperou, as imagens são “deslumbrantes”.

A guarda fronteiriça indo-tibetana (ITBP) — que estava a fazer buscas na zona onde os corpos de sete dos montanhistas foram encontrados em junho — anunciou a descoberta da GoPro na segunda-feira, noticia a BBC. As imagens foram depois publicadas pela equipa no Twitter: o vídeo tem menos de dois minutos e mostra o grupo a deslocar-se muito lentamente na neve da montanha Nanda Devi — a segunda mais alta da Índia. Não se ouvem vozes, apenas o vento.

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y

— ITBP (@ITBP_official) July 8, 2019