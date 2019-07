Incêndio no oceanário de Valência obrigou a evacuação do local. Chamas já foram extintas

Um incêndio obrigou à evacuação do oceanário de Valência na manhã desta terça-feira. A informação foi noticiada por vários órgãos espanhóis e testemunhas divulgaram no Twitter imagens do incêndio. O fogo teve início numa torre externa do edifício e não há vítimas, informam as autoridades locais e o oceanário.

O oceanário informou que o fogo foi extinto em apenas 20 minutos e que a normalidade já está restabelecida no local. Ainda assim, os bombeiros continuam junto ao edifício.

Total normalidad después del incendio. pic.twitter.com/DkWhfZU69Y — Oceanogràfic València (@Oceanografic_vl) July 9, 2019

Incendio en el oceanografico de Valencia. Visitantes desalojados. pic.twitter.com/hpmzur46WR — Busista ???????? (@Elbusista) July 9, 2019

O Gabinete de Comunicação de Emergências e Segurança de Valência informou que as chamas deflagraram às 11h00 locais (10h00 em Portugal) e que se procedeu à evacuação do local.

Els @bomberosvlc informen que l'incendi a l'Oceanogràfic està controlat i que els elements que es cremen es cartró pedrà la qual cosa ha generat una columna de fum molt visible. — GVA 112CV (@GVA112) July 9, 2019

Continuar a ler