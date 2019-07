Jovem futebolista português de 20 anos morre em acidente de viação na Bélgica

O jovem de descendência portuguesa Helton Fernandes, de 20 anos e que jogava futebol em escalões secundários da Holanda, morreu no sábado num acidente de carro na Bélgica. Na viatura, que embateu na fachada de um café na localidade belga de Kortessem, seguiam mais quatro jovens. Nenhum sobreviveu ao acidente. A notícia foi divulgada por vários órgãos holandeses.

Segundo o jornal holandês Limburger, o acidente ocorreu às 6h00 da manhã. A viatura seguia a alta velocidade quando embateu no edifício.

O jovem português jogava no RKVVL/Polaris. De acordo com o mesmo jornal, Fernandes tinha assinado há pouco tempo com um clube da terceira divisão holandesa, o Standaard Caberg Maastricht.

“Tão jovem. Porquê? Nunca vamos ter uma resposta para isso”, escreveu o clube onde Helton Fernandes atuava.

In verband met het veel te jonge overlijden van Helton Fernandes zal morgen 8 juli 2019 vanaf 19.00 uur de kantine van… Posted by RKVVL/Polaris on Sunday, July 7, 2019

Entretanto, amigos de Helton Fernandes iniciaram uma campanha de recolha de fundos para ajudar a família do futebolista. “O Helton Fernandes tinha apenas 20 anos e deixou-nos muito cedo. Queremos apoiar a família com estas doações, para que possam dizer adeus de forma apropriada”, escrevem os amigos responsáveis pela campanha. Em dois dias, as doações já ultrapassaram os 5.000 euros definidos como meta.

No carro seguiam dois jogadores do clube MVV de 19 e 22 anos. O clube também usou as redes sociais para se despedir dos dois amigos de Fernandes no Twitter. As outras vítimas são um rapaz de 20 anos e uma rapariga 18.

MVV Maastricht betreurt verlies twee oud-jeugdspelers. Gerrit Bos en Mo Nitcheu overleden vanmorgen vroeg bij een zwaar ongeval in Kortessem (Bel.). MVV wenst familie en vrienden van beiden heel veel sterkte met dit zware verlies #veuraltiedinushart ➡ https://t.co/evhei9ULv0 pic.twitter.com/BSQkfUej1F — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) July 6, 2019

