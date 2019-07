O adeus de Jonas, na primeira pessoa: “Neste momento da minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador”

“Olá apaixonados adeptos do Benfica. Gravo este vídeo junto com o Benfica para informar que, neste momento da minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol. E como não poderia ser diferente, quero celebrá-lo com muita alegria juntamente com cada um de vocês. Convido a todos para que amanhã, a partir das 19h30, compareçam no estádio da Luz para darmos início a mais uma época e também os momentos finais da minha carreira profissional de futebol. Contamos com a presença de todos, um grande abraço e vemo-nos amanhã. Carrega Benfica!”.

1⃣9⃣:0⃣4⃣ O Jonas tem uma mensagem importante para ti…#PeloBenfica pic.twitter.com/a6O09q6KMe — SL Benfica (@SLBenfica) July 9, 2019

Numa mensagem com pouco mais de 30 segundos, Jonas, avançado brasileiro de 35 anos, anunciou esta terça-feira aquilo que ficará eternizado amanhã, no encontro de apresentação dos encarnados frente ao Anderlecht: o final da carreira.

Assim, e de acordo com informações oficiais prestadas pelo Benfica, as portas da Luz irão abrir às 18h30, estando marcado para as 19h30 não só a homenagem a Jonas mas também a apresentação oficial dos jogadores que fazem parte do plantel de Bruno Lage. Às 20h30 terá início o encontro frente ao histórico clube belga.

Chegado ao Benfica em 2014, Jonas conquistou um total de nove títulos em cinco temporadas, entre os quais quatro Campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e outras tantas Supertaças. Além dos registos coletivos, o avançado brasileiro bateu vários registos históricos nos encarnados, tendo sido o melhor marcador da Primeira Liga em 2016 e 2018.

