Prédio evacuado e uma pessoa intoxicada em Matosinhos após incêndio num terraço

Um edifício foi evacuado esta terça-feira e uma pessoa ficou intoxicada na sequência de um incêndio que deflagrou em dois terraços de um prédio em Matosinhos, revelou fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) do Porto.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte disse que o fumo das chamas, que começaram pelas 13h00 no primeiro andar de um edifício da Avenida Afonso Henriques, provocou intoxicação num dos moradores do edifício, que foi tratado no local.

De acordo com o CDOS, pelas 14h00 o incêndio estava dado como extinto e os moradores já tinham autorização para regressar ao prédio.

O CDOS indicou estarem no local 17 bombeiros, dos Voluntários de Leixões, de Leça do Balio e de Matosinhos- Leça.

A página da Internet da Proteção Civil refere que o fogo foi combatido por 25 homens apoiados por oito viaturas.

Continuar a ler