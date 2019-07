Problemas no som obrigam ao cancelamento do concerto dos HMB no EDP Cool Jazz

O primeiro dia da 16.ª edição do festival EDP Cool Jazz não começou da melhor forma. Depois de ser interrompido três vezes, com falhas no audio e na luz do palco, a organização acabou mesmo por cancelar a atuação dos HMB, no hipódromo Manuel Possolo, que atuavam antes do grupo de hip-hop The Roots.

Ao que o Observador apurou, os espectadores no local foram informados que o concerto seria “cancelado” por “problemas relacionados com o som”. Em causa estarão falhas no equipamento.

No Twitter já há vários relatos de quem estava no concerto. Com ironia, alguns escrevem que falou a energia à EDP no festival.

Faltou EDP à parte do Cool Jazz. #edpcooljazz — André Ferreira (@_andrecferreira) July 9, 2019

Parece impossível: 3 falhas de energia num festival patrocinado pela EDP obrigam os HMB a abandonar o palco definitivamente. Vamos ver como será com os The Roots… #edpcooljazz — Sousa (@Sous4) July 9, 2019

Quanto à atuação dos The Roots, começou com uns minutos de atraso, mas ao que tudo indica os problemas terão sido resolvidos permitindo à banda atuar no festival.

No Instagram, com falhas no audio e na luz do palco, a organização do EDP Cool Jazz pediu desculpas pelo “transtorno causado aos fãs” a assume que os problemas técnicos que obrigaram o cancelamento do concerto dos HMB tiveram origem no sistema de som do festival.

Continuar a ler