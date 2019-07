Sismo na Califórnia abriu uma fenda que é visível do espaço

Em três dias, o estado norte-americano da Califórnia foi sacudido por dois sismos. O primeiro, na quinta-feira, atingiu os 6,4 de magnitude na escala de Richter e, no sábado, o abalo sentido foi ainda maior, atingindo os 7,1. Começam a ser agora divulgadas imagens, a partir do espaço, que deixam ainda mais claro o impacto dos abalos na região.

O diretor executivo da Planet Labs — que se dedica a monitorizar a superfície terrestre via satélite, com aplicações em várias áreas da indústria —, Will Marshall, publicou no Twitter imagens do antes e depois dos dois abalos onde é possível ver a fenda que se abriu na região.

Ao que tudo indica, o abalo que terá provocado a fenda foi o mais forte, uma vez que a imagem partilhada por Will Marshall à esquerda foi tirada no dia em que se deu o primeiro sismo.

No Twitter, há várias imagens da destruição causada pelos sismos, que desviaram o alcatrão das estradas vários metros.

Visited the offset road from the ground today. I listened to Twitter & checked BOTH the asphalt AND the road berm offsets. Interestingly, BOTH of them show about 8.2 feet of right-lateral offset. This amount correlated well w/ other measurements farther north. #earthquake pic.twitter.com/kUtXUXwPqF — Brian Olson (@mrbrianolson) July 8, 2019

Aerial view of faulted road on the China Lake NWAS base. Total measured right-lateral offset of about 6.5 feet and approx 3 feet vertical. Large offset at bottom of pic is ~5 feet. SO COOL!! #Ridgecrest #earthquake #RidgecrestEarthquake pic.twitter.com/qMMJZNgcq5 — Brian Olson (@mrbrianolson) July 7, 2019

