Canelas. Carro cai em lagoa artificial: um morto e quatro feridos, um deles um bebé

Um carro com cinco pessoas despistou-se esta terça-feira e caiu numa lagoa artificial em Canelas, na zona de Penafiel. Segundo a notícia avançada pela TVI, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, entre elas um bebé de 10 meses.

A estação televisiva refere que duas pessoas foram resgatadas com vida. Outras duas estão a receber manobras de reanimação e a quinta vítima do despiste ainda está encarcerada dentro do veículo — que já está em terra.

Estão no local a GNR, bombeiros, INEM e Polícia Marítima.

(Em atualização)

