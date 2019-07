A tragédia do clã Goldsmith e Rothschild. Milionários britânicos perdem filha de 15 anos num acidente

O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira, numa propriedade da família, em North Brewham, Somerset, no sul de Inglaterra. Iris Annabel, uma adolescente de 15 anos, deslocava-se com uma amiga numa viatura híbrida, semelhante a uma moto-quatro. Por razões desconhecidos, esta virou, deixando pelo menos uma das ocupantes, Iris, presa sob o veículo. Ao local foram chamados os meios de socorro, incluindo um helicóptero e uma ambulância, com a respetiva equipa de paraquedas, mas todas as tentativas de reanimação foram em vão.

Iris Annabel era a mais velha dos três filhos de Ben Goldsmith e Kate Rothschild, herdeiros de duas das famílias mais abastadas e influentes do Reino Unido. O casal separou-se em 2012. Ainda assim, a soma de ambas as fortunas ronda os 350 milhões de euros. O casal tem outros dois filhos em conjunto, com 11 e 13 anos.

“É o mais horrível dos acidentes. A Iris era a alma da festa — uma delícia absoluta. Toda a família a adorava. Era linda, encantadora, inteligente, uma companhia maravilhosa, a pessoa mais maravilhosa que alguém poderia conhecer”, afirmou um amigo da família ao britânico The Telegraph. “O Ben e a Kate estão completamente devastados. Estão aturdidos e unidos no luto. A Iris tinha o charme do Ben e o carisma boémio da Kate. Toda a família está reunida à volta deles”, completou a mesma fonte.

Os dois irmãos de Iris também se encontravam na quinta, no momento do acidente, à exceção dos mais novos, fruto do segundo casamento de Ben, com Jemima Jones. Quanto a esses, bem ao pai e à madrasta, não há confirmação de que se encontrassem na propriedade. Sem detalhes revelados ficou também o estado de saúde da segunda ocupante da viatura. A hipótese de morte suspeita já foi posta de parte pela polícia da região.

Em abril deste ano, um outro acidente trágico matou três dos quatro filhos de Anders Holch Povlsen, o homem mais rico da Dinamarca e maior acionista do gigante de venda de roupa online Asos. O atentado terrorista consistiu em mais do que um ataque coordenado. Os alvos foram igrejas e hotéis no Sri Lanka. No total, cerca de 290 pessoa perderam a vida.

