Vídeo em direto/ O último debate do Estado da Nação

O primeiro-ministro, António Costa, abre esta quarta-feira, na Assembleia da República, o debate sobre o Estado da Nação, o último da legislatura, a três meses das eleições de 6 de outubro.

No total, serão 226 minutos, quase quatro horas, para Governo, partidos, da maioria de esquerda e da oposição de direita discutirem a situação do país, quatro anos após o acordo parlamentar entre PS, BE, PCP e PEV.

O início do plenário da Assembleia da República está marcado para as 14h30 e António Costa tem até 40 minutos para a sua intervenção inicial. Seguem-se as perguntas dos partidos, pela seguinte ordem: PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN.

