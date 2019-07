Embaixador britânico nos EUA demite-se no seguimento do escândalo com Donald Trump

Sir Kim Darroch demitiu-se do cargo de embaixador do Reino Unido nos EUA depois da polémica que envolveu memorandos privados onde o diplomata destratava Donald Trump. A notícia, segundo o Evening Standard, foi confirmada pelo ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Numa carta enviada ao Sir Simon McDonald, responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Darroch escreveu: “Desde a fuga de informação que partiu desta embaixada que tem havido imensa especulação sobre a minha posição e duração do meu mandato enquanto embaixador. Quero dar por terminada estas suposições.”

O diplomata afirma ainda que “a situação atual” faz com que seja “impossível” continuar a exercer funções da forma como gostaria. “Apesar do meu mandato terminar apenas no final do ano, acredito que as circunstâncias atuais fazem com que seja responsável permitir a escolha de um novo embaixador”, conta ainda.

Em atualização

