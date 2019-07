Está mesmo frio no Brasil. E não faltam memes para assinalar as invulgares temperaturas negativas

O Brasil foi “surpreendido” nos últimos dias por uma massa de ar frio polar. Chegaram a registar-se temperaturas de quase -5º C no sul. A massa polar já está a perder força e as temperaturas vão agora começar a subir. Mas na internet não faltam memes e montagens para assinalar o pouco habitual frio.

No Estado do Rio Grande do Sul, o Estado mais a sul do Brasil, 24 cidades tiveram temperaturas negativas no domingo. Poucos dias antes, chegou mesmo a nevar, noticiou o portal brasileiro G1. No município de Quaraí a sensação térmica atingiu os -12º C.

As redes sociais foram utilizadas ao longo da última semana para assinalar e comentar as baixas temperaturas do inverno brasileiro, sobretudo no Rio de Janeiro.

Finalmente realizando o sonho de morar no frio de janeiro pic.twitter.com/GAfjCYrlvs — renan (@Jordao94_) July 7, 2019

Eu depois de tomar banho nesse frio❄❄???? pic.twitter.com/QBQvu78WDG — Vitor ♊ (@Vitor_Mattos17) July 9, 2019

Resumo do frio do Rio de Janeiro pic.twitter.com/AmcOvE9nf1 — Tamires (@Mires_alves) July 6, 2019

eu não sei se aonde vocês moram tá muito frio,mais aqui no Rio de Janeiro falta bem pouco pra cair neve. Gente,frio desse no RJ nunca vimos. pic.twitter.com/dSs8fpBm7v — my ???????? (@inspirebrunaa) July 9, 2019

RECORDE DE FRIO NO RIO E OS CARIOCAS ESTÃO COMO? Clique em https://t.co/q4eBkzMfSd e saiba mais sobre essa montagem e o novo recorde de frio registrado HOJE na cidade do Rio de Janeiro pic.twitter.com/PP79grjaKp — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 7, 2019

Já na segunda-feira, apenas três cidades viram os termómetros descer aos números negativos. E esta quarta-feira as temperaturas já subiram. A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 25º C, segundo o site de meteorologia Accuweather. A Globo relata que a massa de ar frio já perdeu força e nas zonas onde no fim de semana estiveram temperaturas negativas, os termómetros podem agora chegar aos 27º C.

