Fumo, cheiro a queimado e uma peça solta a saltar dentro de um motor: o vídeo do interior de um avião que sobrevoava os EUA

Para quem viu as imagens em tempo real e a muitos metros de altitude, foi “completamente aterrador”, relatou um dos presentes — mas só pelo vídeo já é possível perceber o pânico que o momento pode ter causado. Durante uma viagem de Atlanta para Baltimore, um avião da companhia Delta Airlines foi obrigado a aterrar de emergência, perto da Carolina do Norte. O motivo? A falência de um dos motores.

Uma das peças metálicas do motor em falência — conhecida como “spinner” — soltou-se e começou a saltar no interior. Pode ver o vídeo (gravado por um dos passageiros) abaixo:

A Delta flight from Atlanta to Baltimore had to make an emergency landing in North Carolina after one of the plane's engines failed.

There were no reported injuries. https://t.co/Crm0PRxp1i pic.twitter.com/23obfUsQjg

