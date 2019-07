Produção da EDP Renováveis aumenta em 5% no primeiro semestre

A EDP Renováveis (EDPR) aumentou em 5% a produção no primeiro semestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado, para 16,2 TWh (Terawatt-hora), informou hoje a empresa.

De acordo com um relatório publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), entre janeiro e junho de 2019, a operação da EDPR na América do Norte foi responsável por 55% do total da produção da empresa liderada por Manso Neto, na Europa por 41%, e no Brasil por 4%.

Em junho de 2019, a carteira operacional (capacidade instalada) da EDP totalizava 11,8 GW (Gigawatt) distribuídos por 11 países: 5,5 GW na Europa (2,4 GW em Espanha, 1,4 GW em Portugal e 1,7 GW nos restantes países europeus), 5,8 GW na América do Norte e 0,5 GW no Brasil.

A Energias de Portugal, S.A. (EDP) é a maior acionista da EDP Renováveis, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa.

