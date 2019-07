Salgado e Bava dizem que assinaram contrato em 2010. Mas bilhete de identidade usado é de 2014

Há uma particularidade no contrato assinado entre o antigo banqueiro Ricardo Salgado e o antigo gestor da PT, Zeinal Bava, para justificar os 25 milhões de euros que o primeiro transferiu para o segundo. No documento que ambos garantem ter assinado em dezembro de 2010, a identificação de Zeinal Bava aparece com os elementos de identificação de um Cartão de Cidadão emitido em 2014, quatro anos depois.

Este pormenor foi detetado pelo juiz que conduz a instrução do processo que nasceu da Operação Marquês, Ivo Rosa. Num despacho assinado esta terça-feira pela sua mão, e a que o Observador teve acesso, o juiz dá conta desse pormenor que terá escapado ao próprio Ministério Público. Ainda assim, dá oportunidade a Zeinal Bava para apresentar ao processo um documento comprovativo, não vá este pormenor tratar-se de “um lapso de escrita” que faz coincidir o contrato com a data que consta na acusação.

Segundo Ivo Rosa, o contrato que ambos dizem ter celebrado tem o dia 20-12-2010 como sendo a data de assinatura dos dois arguidos. Em sede de instrução ambos confirmaram que esse contrato, escrito em inglês e com o nome de agreement, destinado à aquisição de ações da PT, tinha sido celebrado nesse mês de dezembro de 2010 — contrariando, assim, a tese da acusação que diz que foi celebrado depois de novembro de 2014, quando o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi detido, porque Salgado teria ficado “receoso” de ser descoberto.

Um “lapso de escrita” ou uma arma para o Ministério Público?

O juiz, que tem nas mãos a decisão de mandar ou não o processo para julgamento, lembra que a acusação do Ministério Público dita, então, que a celebração do contrato terá sido feita a 25 de fevereiro de 2015, porque também Bava ficou receoso que viessem a ser detetados os pagamentos com origem em Salgado, depois de ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito aos BES.

Ivo Rosa percebeu agora que, ao ler esse contrato, na parte relativa à identificação de Bava aparece uma identificação emitida a 16 de dezembro de 2014.

Daqui decorre, tendo em conta a data 16-12-2014, uma discrepância quanto ao momento de celebração do contrato. Com efeito não faz sentido que um contrato feito e assinado em 2010 contenha a referência a um documento de identificação com a data de 16-12-2014″, lê-se no despacho.

Ainda assim, Ivo Rosa dá o benefício da dúvida: podendo ser um mero “lapso de escrita”, o juiz pede que o arguido junte ao processo dados sobre o seu Cartão de Cidadão para confirmar a data em que foi emitido, renovado e a sua validade desde 2010. Caso não seja possível, que solicite aos serviços centrais de identificação civil.

No mesmo despacho, o juiz admite o recurso do Ministério Público relativamente à sua decisão de não tomar em consideração as declarações de Ricardo Salgado feitas noutro processo no caso Marquês.

