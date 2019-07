SEAT Portugal no TOP 10

quinto mês do ano de 2019 foi extremamente positivo para a marca espanhola SEAT. Para os mais crentes, talvez se deva à relação deste mês com Maia, deusa da fertilidade, afinal é dela que recebe o nome. Para os mais céticos, trata-se de um contraciclo – e ainda bem.

Depois de, em 2018, se ter verificado no setor automóvel um crescimento de 2,6% (somando o sexto ano consecutivo de aumento de vendas), o ano de 2019 apresenta uma performance de -4,7% (valor acumulado e avaliado comparativamente ao período homólogo). Contrariamente, a SEAT conta com um crescimento de 11,3%, colocando-se em oitavo lugar nas marcas mais vendidas em Portugal, com uma quota de mercado de cerca de 5%.

Estes valores materializaram-se na entrega de 54.400 veículos no mês de maio, o que superou em muito o recorde anterior deste mês, registado em 2018 (49.200). No acumulado do ano, também atingiu um volume recorde e comercializou 257 mil veículos, 7,7% mais que no mesmo período do ano anterior, já que, entre janeiro e maio do ano passado, a SEAT entregou 238.500 carros, o que foi, de qualquer forma, um resultado excelente (o melhor resultado histórico até aquele momento, aliás).

DADOS VENDA DE CARROS Período: Janeiro a maio de 2019 / Período homólogo Alemanha – 52.900 (+14,6%

– 52.900 (+14,6% França – 14.600 (+16,5%)

– 14.600 (+16,5%) Itália – 12.400 (+16%)

– 12.400 (+16%) Espanha – 52.500 (+4%)

– 52.500 (+4%) Reino Unido – 31.000 (+5,5%)

Alguns “culpados”

O setor automóvel acompanha de perto a evolução da economia e, segundo a ACAP – Associação Do Comércio Automóvel De Portugal, as perspetivas para 2019 são de estagnação, ou mesmo de descida do mercado. A SEAT apresenta-se assim, efetivamente, em contraciclo. E, embora estes valores digam respeito à totalidade de vendas, a verdade é que a CUPRA registou um novo recorde e é, em parte, responsável, pelo sucesso global da marca. Nos primeiros cinco meses de 2019, comercializou 10.300 carros, o que equivale a uma percentagem de 76,8%, mais do que o número entregue entre janeiro e maio de 2018.

Wayne Griffiths, Vice-Presidente Comercial da SEAT e CEO da CUPRA, declarou a este propósito aspirar a manter a tendência de crescimento a dois dígitos nos próximos meses. “Avançamos em todos os principais mercados e, em particular, na Alemanha, França e Itália, com aumentos de cerca de 15%. A gama SUV continua a produzir grandes resultados, e a CUPRA está a superar as nossas expectativas globais e está-se a tornar cada vez mais relevante em países como Alemanha, Reino Unido e Suíça.” A propósito destas revelações, apresentamos como jeito de conclusão, os dados relativos às vendas de viaturas SEAT no período de janeiro a maio de 2019 e no período homólogo.

Saiba mais sobre inovação Seat em https://observador.pt/seccao/inovamente/

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler