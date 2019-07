Tribunal reconhece Javier Santos como filho de Julio Iglesias e da portuguesa Maria Edite Santos

A informação chegou na manhã desta quarta-feira, através de Fernando Osuna, advogado de Javier Santos. Aos 42 anos, o então alegado filho ilegítimo de Julio Inglesias exigiu, por meio de uma ação judicial, que o cantor espanhol reconhecesse a paternidade. O Tribunal de Primeira Instância número 13 de Valência decidiu agora que Javier é filho de Iglesias com a portuguesa Maria Edite Santos.

Acompanhado pela mãe, Javier Santos chegou a tribunal na última semana, com o objetivo de reclamar os seus direitos e de ser reconhecido como filho do cantor. “Tanto eu como a minha mãe fomos vítimas de um erro do Estado. Esperemos que desta vez se faça justiça”, afirmou Santos à agência EFE. Ao cantor, foi imposta pelo tribunal a data limite de 4 de julho para a realização de testes de ADN, a fim de comprovar, ou não, a paternidade. Uma vez que Iglesias, de 75 anos, não procedeu a nenhum teste até à data, o tribunal acabou por declarar que Javier Santos é, de facto, filho do cantor.

Julio Iglesias e Maria Edite Santos conheceram-se em 1975. Numa entrevista dada à revista Sábado, em 2017, a portuguesa conta que foi convidada pelo cantor para tomar uma bebida. “Senti-me muito mal. Como não te vais sentir mal quando tens 20 anos, o trabalho é a tua paixão e tens de deixá-lo?”, contou na entrevista. Maria Edite recorda ainda que, na altura, Iglesias tinha ido para os Estados Unidos e que não tinha possibilidades económicas para viajar. “Mas nunca deixei de pensar em falar com o Julio”, referiu ainda. Foi quando Javier tinha 12 anos que Maria Edite Santos se fez passar por segurança para entrar num concerto do cantor na cidade onde vivia, Valência. Acabou por encontrar o pai de Julio Iglesias. Apresentou-o ao filho como avô e foram ambos expulsos, mãe e filho, por seguranças

A partir daí, Maria Edite optou pela via judicial e da comunicação social. Contou à Sábado que surgiram quatro homens alegando terem tido relações com ela na mesma época. A portuguesa sempre declarou não conhecer nenhum deles e acabou por despistar todas as suspeitas ao realizar testes de paternidade com todos eles.

Segundo o El Cierre Digital, que cita fontes próximas do cantor espanhol, Iglésias e os seus advogados não estarão preocupados com a sentença, já que o objetivo é recorrer e estender a batalha judicial. Ao mesmo tempo que Javier Santos é reconhecido como filho de Julio Iglesias pelo tribunal, a atual família do cantor posa na capa da revista Hola!. Miranda Rijnsburger, a mulher do cantor, surge acompanhada pelos cinco filhos do casal: Victoria, Miguel Alejandro, Rodrigo, Cristina Iglesias e Guillermo.

Além dos cinco filhos do atual casamento, Iglesias tem três descendentes do casamento com Isabel Preysler, que durou entre 1971 e 1979 (período em que conheceu Maria Edite Santos) — Enrique, Julio e Chabeli, todos eles mais velhos do que Javier. Agora, o ídolo espanhol ganha um nono filho. Nesta luta jurídica, Javier Santos e a mãe contaram com o apoio de outros alegados filhos ilegítimos de figuras públicas. É o caso de Érika, que recorre atualmente aos tribunais para provar ser filha do futebolista Samuel Eto’o.

